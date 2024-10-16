Amerikalı havayolu şirketi Delta'dan Tel Aviv kararı

Amerika'nın Georgia eyaleti Atlanta merkezli Delta Havayolları, New York-Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre uçuşlar 2025 yılının Mart ayı sonuna kadar durduruldu.



Delta Havayolları'nın açıklamasında, New York’ta bulunan John F Kennedy havaalanı ile Tel Aviv arasındaki tüm uçuşlarını 31 Mart 2025’e kadar kaldırıldığı duyuruldu.

Böylece, Delta Havayolları ile Virgin Atlantic şirketleri Tel Aviv’e uçuşları Mart sonuna kadar ertelenmiş oldu.

Delta Havayolları'ndan yapılan açıklamaya göre 31 Mart 2025 tarihinden önce Tel Aviv'den bilet satın alan tüm yolculara bilet paralarının iade edileceği belirtildi. Erteleme kararının güvenlik kaygısı nedeniyle alındığı ifade edildi.

Delta Havayolları'ndan yapılan açıklamada gelişen güvenlik ortamının sürekli olarak izlendiği, istihbarat raporlarının değerlendirildiği ve gerektiğinde de güncelleneceği kaydedildi.