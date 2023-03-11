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Amerikalı dev banka iflas etti. Kayyum atandı

ABD'de 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri yaşandı. Silikon Vadisi Bankasına (SVB) kayyum atandı. Moodys bankanın kredi notunu düşürdü.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 10:39
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Amerikalı Sılıcon Valley Bank iflas etti. Kayyum atandı

Amerikalı dev banka iflas etti. Kayyum atandı
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ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe neden olan Silikon Vadisi Bankası'na kayyum atandığını bildirdi.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olarak nitelendirilmişti.

SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı dün yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasada da kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ise piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirmişti. FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

Yellen ilgili kurumlarla görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Silikon Vadisi Bankası (SVB) çevresindeki gelişmeleri görüşmek üzere finansal sistemi düzenleyici kurumların yetkilileriyle bir araya geldi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın SVB çevresindeki gelişmeleri görüşmek üzere ABD Merkez Bankası (Fed), ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Paranın Kontrolü Ofisi (OCC) yetkilileriyle bir araya geldiği kaydedildi.

Yellen'ın, söz konusu görüşmede, bankacılık düzenleyicilerinin konuya ilişkin uygun önlemleri alacaklarına tam güven duyduğunu, bankacılık sisteminin dirençli kalmaya devam ettiğini ve düzenleyicilerin bu tür olayları ele almak için etkili araçlara sahip olduğunu belirttiği bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, iflas eden Silikon Vadisi Bankasının (SVB) kredi notunu düşürdüğünü bildirdi.

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