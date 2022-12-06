Lady Gaga’nın köpeklerini kaçıran saldırgana 21 yıl hapis cezası.

Los Angeles Bölge Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, 2022 yılının başında yapılan bir yanlışlık sebebiyle hapisten kaçmasının ardından 5 ay sonra yeniden yakalanan James Howard Jackson’ın 21 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Köpeklerin kaçırılmaya çalışıldığı esnada bakıcıları Fischer’ı da yaralayan Jackson, hırsızlık ve cinayete teşebbüs suçlarından yargılandı.

500 bin dolar vereceğini açıkladı

Geçtiğimiz yıl Los Angeles’ta yaşanan olayda, Lady Gaga’nın Fransız bulldog cinsi Koji ve Gustav adlı iki köpeği bakıcıları Ryan Fischer tarafından gezdirildiği sırada kaçırılmıştı.

Olay esnasında silahlı saldırıya uğrayan Fischer ise göğsünden yaralanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında, köpeklerin kaçırılmasıyla bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle, aralarında köpekleri geri getiren kişinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Kişiler arasında, Lady Gaga’nın, köpekleri getirene sorgulamadan 500 bin dolar vereceğini söylemesinin ardından köpekleri iade eden bir kadının da bulunduğu aktarılmıştı.

Öte yandan, dedektifler, hırsızların olay sırasında köpeklerin Lady Gaga’ya ait olduğunu bilmediğini düşündüklerini ve köpeklerin değerlerinden dolayı kaçırılmış olabileceklerini aktarmıştı.

Türkiye'deki cezalar

Lady Gaga'nın köpeklerinin kaçırılması ve köpek gezdiricisinin yaralanması suçundan 21 yıl hapis cezası alan zanlı, ister istemez Türkiye'deki adalet sistemini akıllara getiriyor. Değil köpek kaçırmak, köpeği kediyi öldürmek bile, eğer olay basına yansımamışsa kimi zaman cezasızlıkla bile sonuçlanabiliyor.

Sahipli veya Sahipsiz Hayvanı Öldürme, İşkence ve Kötü Muamele Suçu/Cezası MADDE 28/A – (Ek:9/7/2021-7332/12 md.) Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası; bir hayvan neslini yok eden kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.

Türk ceza sisteminde kasten yaralamanın cezası ise yaralanmanın ağırlığına göre 5 ile 8 yıl arasında değişiyor. Yargılama çoğu kez indirimlerle sonuçlanıyor.