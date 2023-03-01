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'Köpeklerinin hırsızı' Lady Gaga'ya dava açtı 

Geçtiğimiz günlerde Fransız buldog cinsi köpekleri çalınan ve bulanan ödül vereceğini söyleyen dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, sözünü tutmadı. Köpekleri bulan Jennifer McBride, ödülün kendisine verilmediği gerekçesi ile Lady Gaga'ya dava açtı. Dava süreciyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 17:30
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Köpeklerinin hırsızından Lady Gaga’ya şok dava 

'Köpeklerinin hırsızı' Lady Gaga'ya dava açtı 
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Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın, Fransız buldog cinsi olan 'Koji' ve 'Gustav' adındaki köpekleri geçtiğimiz aylarda çalınmıştı. Lady Gaga da köpeklerini bulana 500 bin dolar vereceği vaadinde bulunmuştu. Jennifer McBride, Gaga'nın 500 bin dolarlık ödülü iletmediği gerekçesi ile dava açtı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Ancak McBride, Gaga'nın köpeklerinin çalınması nedeniyle tutuklanarak hakkında dava açılan 5 kişiden biriydi. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), Jennifer McBride'ın suçluya yataklık yaptığının tespit edildiğini ileri sürmüştü.

Gaga'nın köpek gezdiricisi Ryan Fischer, 2021'de James Howard Jackson ve Jaylin White tarafından gerçekleştirilen soygun sırasında göğsünden 4 kez vurulmuştu. Fischer, yaralanmasından kısa bir süre sonra iyileşmişti. Jackson'a 21, White'a ise 4 yıl hapis cezası verilmişti. Her ikisi de ikrar anlaşması yapmıştı.

TMZ'ye göre; Jennifer McBride, White'ın babasıyla ilişkisini 'LAPD' doğrulasa da, ödül parasını ödemediği için Gaga'yı mahkemeye verdi.

McBride, çalıntı mal alma suçlamasına karşı hiçbir itirazda bulunmamış ve iki yıl boyunca denetimli serbestlikle cezalandırılmıştı. Jennifer McBride'ın mahkemenin tazminatı 1,5 milyon dolara, yani üç katına çıkarmasını istediğini ve Gaga'nın yanıltıcı bir ödül duyurusunda bulunduğunu iddia ettiğini bildirilmişti.

LA County Bölge Başsavcı Yardımcısı Michele Hanisee, McBride'ın aldığı köpeklerin çalındığının fazlasıyla farkında olduğunu ve onları ödül beklentisiyle iade ettiğini açıklamıştı.
 

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