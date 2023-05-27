Amerikalı yetkiliden "İsveç'in NATO üyeli için güvence aldık" açıklaması

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Türkiye’deki seçimlerin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanması halinde bile, ülkesinin Ankara’ya F-16 savaş uçağı satılması fikrine açık olduğunu söyledi.

Euronews'in haberine göre, Cumhuriyetçi Parti’nin Teksas Kongre üyesinin, ulusal güvenlik konularında yayın yapan “NatSec Daily” gazetesine yaptığı bu açıklama, daha önce Ankara’ya F-16 satışına karşı çıktığı için önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi ile Senato’nun Dışişleri Komitesi’nin dört liderinin onay vermesi halinde ABD’nin Türkiye’ye 20 milyar dolarlık F-16 satışı için olasılığın büyük ölçüde artacağı belirtiliyor. Beyaz Saray, daha önce bu satışa yeşil ışık yaktığını duyurmuştu. Kongre ve Senatoda komite üyelerinin bu satışa hala karşı çıktığını kaydeden McCaul, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının ardından F-16 sevkiyatına onay verebileceğini bildirdi. McCaul, “Seçimi kim kazanırsa kazansın İsveç’in NATO üyeliğinin tanınacağı konusunda güvence aldık.” dedi.

Kongrede’deki iki komite son olarak Yunanistan’a F-35 uçağı satılması ve F-16 uçaklarını modernleştirilmesine onay vermişti. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nin Demokrak Parti lideri Gregory Meeks ise McCaul’dan F-16 satışı için daha fazla koşul öne sürerek, “Ankara’nın, seçim bittikten sonra Atina’ya karşı saldırganlığını sona erdirmesi gerektiğini” iddia etti. Meeks, “Şu an itibariyle Türkiye’ye F-16 satışını desteklemiyorum. Önce seçimlerin bitmesini bekliyorum sonra Türkiye’nin bir adım atmasını görmem gerekiyor. Bir adım atılmadığı takdirde buna karşıyım. İsveç’in engellenmesi, görmek istemediğim eylemlerden biri, bunun dışında başka konular da var” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray: Biden’ın Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili ilerleme kaydedilmesi isteğinde değişiklik yok Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın, Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili ilerleme kaydedilmesi konusundaki isteğinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Türkiye’deki seçimlerden sonra F-16 anlaşmasıyla ilgili bir gelişme olabileceğine dair ABD Kongresinde herhangi bir hareket olup olmadığına ilişkin bir soruya Kirby, bu konuda herhangi bir teminattan haberdar olmadığını belirtti.