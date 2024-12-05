Amerikalı YouTuber'ı Filipinler'de öldürüp denize attılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Amerikalı YouTuber'ı Filipinler'de öldürüp denize attılar

Amerikalı YouTuber Elliot Eastman Filipinler'de kaçırılarak öldürüldü. Denize atılan YouTuber'ın cesedinin henüz bulanamadığı belirtildi.

Filipinler'de 17 Ekim’de Zamboanga del Norte bölgesindeki Sibuco kasabasında gerçekleşti.

Polis, 26 yaşındaki Eastman’ın evinden kaçırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Eastman, eşi Karisha Jala ile birlikteyken dört silahlı saldırgan tarafından kaçırıldı.

Saldırganlar kendilerini polis olarak tanıtarak eve girdi ve Eastman’ın direnmesi üzerine bacağına ateş etti. Yaralı halde bir sürat teknesine bindirilen Eastman, kaçırıldığı sırada hayatını kaybetti.

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ÖLDÜRÜP CESEDİNİ DENİZE ATTILAR

Daily Mail'de yer alan habere göre; Polis sözcüsü Yarbay Ramoncelio Sawan, bir tanığın ifadesine dayanarak Eastman’ın kaçırılma sırasında öldüğünü ve cesedinin denize atıldığını doğruladı. Kaçırma olayına karışan bir zanlının verdiği ifadeyle bu bilgi kesinleşti.

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