Amerikalılar Erik Dalını pek sevdi. Kızlar şampiyonluğu erik dalı oynayarak kutladılar

FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i deviren A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı.

Saha ortasında kutlama yapan ay-yıldızlılar, "Erik Dalı" türküsü eşliğinde oynarken İtalyan hoca Daniele Santarelli'nin performansı herkesi coşturdu.

"TARİHİN EN İYİ KUTLAMASI"

İtalyan başantrenörün "Erik dalı" eşliğinde bizden biri gibi oynaması sosyal medyada büyük ilgi gördü. O anları TRT Spor ekranlarında anlatan spiker, Santarelli'nin kültürümüze ne çabuk uyum uyum sağladığından bahsederken, "Milletler Ligi tarihinin en iyi kutlaması" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğun ardından açıklamada bulunan Santarelli, "Her antrenörün görmek istediği şeyi gördüm. Bu kadar oyuncu bir şey için çalıştı. Buraya geldiğimde bunu hayal bile edemezdim. Şu anda birlikte çalıştığım oyuncular, olağanüstü oyuncular. Federasyonumuz çok iyi. Bu sadece başlangıç. Şimdi kutlayacağız. Çok iyi bir iş çıkardık. her zaman böyle devam etmeyecek, çalışmalıyız. Her turnuvayı kazanabiliriz ama kolay değil. Bu hayali yakalayabilmek için buraya geldik." dedi.