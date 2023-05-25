Amerikalılar "kısır" ile tanıştı

ABD'nin New York kentinde, 21-27 Mayıs "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Türkevi'nde düzenlenen çevrimiçi etkinlikte "Hatay usulü kısır" yapımı anlatıldı.

ABD’li gastronomi ve seyahat yazarlarından oluşan çok sayıda basın mensubunun katıldığı etkinlikte şef Ayşe Serra Yücel, uygulamalı olarak Hatay usulü kısırın yapım aşamasındaki incelikleri aktardı.

HATAY DÜNYANIN 26. GASTRONOMİ ŞEHRİ

Yücel, dünya mutfağının hemen her çeşidinin bulunabileceği New York'ta bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı tarafından belirlenen Dünyanın 26. Gastronomi Şehri Hatay'ın yöresel lezzetlerinden olan kısırı ABD’li gazetecilere anlattı.

New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliğince gerçekleştirilen çevrimiçi programda, Hatay'ın yöresel yemekleri, yerel malzemeleri ve geleneksel pişirme teknikleri hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Ayrıca katılımcı gazeteciler, Türk mutfağının sürdürülebilir ve sıfır atık yaklaşımına dayalı pişirme metodolojisini uygulamalı olarak deneyimleme imkanı buldu.