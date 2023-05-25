Amerikalılar "kısır" ile tanıştı

ABD'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri düzenlendi.

Amerikalılar "kısır" ile tanıştı

ABD'nin New York kentinde, 21-27 Mayıs "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Türkevi'nde düzenlenen çevrimiçi etkinlikte "Hatay usulü kısır" yapımı anlatıldı.

ABD’li gastronomi ve seyahat yazarlarından oluşan çok sayıda basın mensubunun katıldığı etkinlikte şef Ayşe Serra Yücel, uygulamalı olarak Hatay usulü kısırın yapım aşamasındaki incelikleri aktardı.

HATAY DÜNYANIN 26. GASTRONOMİ ŞEHRİ

Yücel, dünya mutfağının hemen her çeşidinin bulunabileceği New York'ta bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı tarafından belirlenen Dünyanın 26. Gastronomi Şehri Hatay'ın yöresel lezzetlerinden olan kısırı ABD’li gazetecilere anlattı.

New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliğince gerçekleştirilen çevrimiçi programda, Hatay'ın yöresel yemekleri, yerel malzemeleri ve geleneksel pişirme teknikleri hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Ayrıca katılımcı gazeteciler, Türk mutfağının sürdürülebilir ve sıfır atık yaklaşımına dayalı pişirme metodolojisini uygulamalı olarak deneyimleme imkanı buldu.

Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Şenol Güneş'e cezayı kim verdirdi? Mehmet Büyükekşi'ye kim ceza verecek? Spor
Şenol Güneş'e cezayı kim verdirdi? Mehmet Büyükekşi'ye kim ceza verecek?
Başakşehir pes etmedi turladı Spor
Başakşehir pes etmedi turladı
Mourinho'dan flaş Tottenham itirafı Spor
Mourinho'dan flaş Tottenham itirafı
Kılıçdaroğlu sesini bu kez SMS yoluyla duyurdu: Kredi kartı borçlarınızı hazine devralacak Siyaset
Kılıçdaroğlu sesini bu kez SMS yoluyla duyurdu: Kredi kartı borçlarınızı hazine devralacak
AKP listelerinden seçime giren DSP’li Aksakal hakkında suç duyurusu. Önder Aksakal'ın vekilliği tehlikede Güncel
AKP listelerinden seçime giren DSP’li Aksakal hakkında suç duyurusu. Önder Aksakal'ın vekilliği tehlikede
Erkek hemşire yoğun bakımdaki kanser hastası kadına cinsel istismarda bulundu Güncel
Erkek hemşire yoğun bakımdaki kanser hastası kadına cinsel istismarda bulundu