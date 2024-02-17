Amerikan Büyükelçiliği önünde İsrail’i protesto

Kaynak: İHA
Amerikan Büyükelçiliği önünde İsrail’i protesto
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan çeşitli STK temsilcilerinden oluşan bir grup İsrail’i protesto etti.

Farklı STK temsilcilerinden oluşan bir grup ABD Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail’e protesto etti.

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Toplanan grup adına açıklamalarda bulunan STK temsilcisi Ramazan Acar, “İşgalci, ırkçı İsrail rejiminin Gazze’ye karşı 133 gündür devam eden soykırımında tespit edilen can kaybı 28 bini aştı, enkaz altında olduğu tahmin edilen 7 bin kayıp da dahil edildiğinde 35 bine ulaşan can kaybı ile karşı karşıyayız. Bu kayıplar içinde hayatını kaybeden çocukların sayısı 12 bini, kadınların sayısı ise 8 bini geçti. 350’ye yakın sağlık çalışanı hayatını kaybederken, öldürülen gazeteci sayısı 126’ya ulaştı. Gazze bu gün sadece katliamlarla değil aynı zamanda açlık ve salgın hastalıklarla da karşı karşıyadır” ifadelerini kullandı.

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