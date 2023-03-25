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Amerikan otomobil üreticisinden dev zarar açıklaması

Amerika merkezli otomotiv üreticisi Ford Motor Company, elektrikli araç biriminin bu sene 3 milyar dolar zarar edeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 12:18
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Amerikan otomobil üreticisi Ford'tan 3 milyar dolarlık zarar açıklaması

Amerikan otomobil üreticisinden dev zarar açıklaması
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Amerikalı otomobil Ford dev zarar açıklaması yaptı. Bilanço açıklama yöntemini değiştiren şirket, dün yatırımcı ve analistler ile toplantı yaptı.

Ford, 2 Mayıs'ta açıklayacağı birinci çeyrek bilançosundan itibaren finansal raporlarını, elektrikli araç birimi (Model e), içten yanmalı motorlu araç birimi (Blue) ve ticari araç ile hizmetler birimi (Pro) olmak üzere üçe ayırarak açıklayacak.

Ford, elektrikli araç biriminin 2021-2023 yıllarındaki toplam zararının, geçen yıl için açıklanan 2.1 milyar dolar zarar dahil olmak üzere altı milyar dolar olacağını öngördü.

Ancak şirket, aralarında elektrikli pick-up modeli F150 Lightning ve elektrikli SUV modeli Mustang Mach E'nin de bulunduğu ilk nesil elektrikli araçlarının 2024 sonu itibarıyla vergi öncesinde kârlı hale geleceğini ifade etti.

7 MİLYAR DOLAR KÂR TAHMİNİ

Şirket ticari araç biriminin bu yıl vergi öncesi kârını iki katına çıkararak 6 milyar dolara yükselteceği, içten yanmalı motor biriminin ise sınırlı artışla 7 milyar dolar kâr edeceği tahmininde bulundu.

CFO John Lawler, şirketin bundan sonra bilançolarını coğrafi bölgelere göre değil birime göre ayıracağını, çünkü artık "şirketin böyle işlediğini" belirtti.

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