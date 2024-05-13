Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor. 7 ayda 4. görüşme

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor. 7 ayda 4. görüşme
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Ankara'ya yapacağı ziyarete ilişkin konuşan Miçotakis, amacının karşılıklı fayda sağlayan bu yakınlaşma sürecinin sürmesini sağlamak olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 13 Mayıs tarihinde Türkiye'ye geleceği belirtildi.

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Ziyaret esnasında gerçekleştirilecek olan görüşmelerde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarıyla değerlendirileceği ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların masaya yatıralacağı ifade edildi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülürken, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmalar imzalanmasının da gündemde olduğu aktarıldı.

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"AMAÇ YAKINLAŞMAYI SÜRDÜRMEK"
Ankara'ya yapacağı ziyarete ilişkin Eleftheros Tipos gazetesine kouşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmedeki amacının karşılıklı fayda sağlayan bu yakınlaşma sürecini sürdürmek olduğunu ifade etti. İkili ilişkilerde birçok alanda işbirliğinde yol katettiklerini belirten Miçotakis, iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yıl içerisinde iki katına çıkarılması, sağlık ve doğal afetlerle mücadele gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi gibi hedeflerin olduğunu kaydetti.

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7 AY İÇİNDE 4. GÖRÜŞME
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapacağı ziyaret, ikili arasında 7 ay içerisinde gerçekleştireceği 4'üncü görüşme olacak.
İlk olarak 12 Temmuz 2023'te Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'de görüşen ikili, daha sonra 20 Eylül 2023'te Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda iki ay içinde iki kez görüşmüşlerdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'te Atina'ya yaptığı ziyaret, ikilinin son görüşmesiydi. Erdoğan ile Miçotakis bugün 7 ay içinde 4. kez görüşecek.

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