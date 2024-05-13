885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı

Otomotiv şirketleri de talepleri yeni kampanyaları ile karşılıyor. Peki otomatik vitesli araçlar içinde en düşük fiyatlı olanları hangileri...
Yeni araç olacaklar artık önce otomatik vitesli araç piyasasını kontrol ediyor. Peki, Türkiye'de en ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri? Fiyat listesi haberimizde...
10 NUMARA SEAT IBIZA
Seat Ibiza, 1.0 EcoTSI motoruyla 110 beygir gücünde üretiyor. Seat İbiza'nın satış fiyatı 1 milyon 210 bin lira.
9 NUMARA MG ZS
MG ZS'nin göze çarpan yanı 10,1 inçlik dokunmatik ekranı. MG ZS'nin fiyatı 1 milyon 199 bin lira.
8 NUMARA KIA STONIC
Kia Stonic, LED ön ve arka aydınlatma sistemi ile göz dolduruyor. Fiyatı ise 1 milyon 114 bin lira.
7 NUMARA- CITROEN C3
12 sürüş destek sistemi bulunan Citroen C3 1 milyon 087 bin liraya satılıyor.
6 NUMARA-RENAULT CLIO
Yeni nesil Renault Clio, 1 litre hacimli 90 beygir gücünde motoru ile tercih ediliyor. Satış fiyatı ise 1 milyon 75 bin lira.
5 NUMARA DACIA SANDERO STEPWAY
Dacia Sandero Stepway'in güncel satış fiyatı 1 milyon 66 bin lira...
4 NUMARA HONDA CITY
Honda City, geniş iç mekanı ile tercih ediliyor. Honda City'nin satış fiyatı ise 1 milyon 30 bin lira.
3 NUMARA RENAULT TALIANT
Renault Taliant, 1milyon liranın altındaki fiyatı ile dikkat çekiyor. Güncel satış fiyatı 965 bin lira.
2 NUMARA LEAPMOTOR T03
Çinli Leapmotor'un elektrikli modeli 890 bin liradan alıcı buluyor.
1 NUMARA HYUNDAI i10
Hyundai i10, 885 bin lira ile Türkiye'de en uygun otomatik vitesli araçların başında geliyor.