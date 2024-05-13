885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı

885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı
Kaynak: Ekonomim
Türkiye'de en ucuz otomatik vitesli araçlar sıralaması belli oldu. Manuel araçlardan daha fiyatlı olsa da otomatik vitesli araçlara talep giderek artıyor. Türkiye'deki satılan araçların neredeyse yüzde 90'ı otomatik vitesli araçlardan oluşuyor.
1/12
885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı 1

Otomotiv şirketleri de talepleri yeni kampanyaları ile karşılıyor. Peki otomatik vitesli araçlar içinde en düşük fiyatlı olanları hangileri...

2/12
885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı 2

Yeni araç olacaklar artık önce otomatik vitesli araç piyasasını kontrol ediyor. Peki, Türkiye'de en ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri? Fiyat listesi haberimizde...

3/12
885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı 3

10 NUMARA SEAT IBIZA

Seat Ibiza, 1.0 EcoTSI motoruyla 110 beygir gücünde üretiyor. Seat İbiza'nın satış fiyatı 1 milyon 210 bin lira.

4/12
885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı 4

9 NUMARA MG ZS

MG ZS'nin göze çarpan yanı 10,1 inçlik dokunmatik ekranı. MG ZS'nin fiyatı 1 milyon 199 bin lira.

5/12
885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı 5

8 NUMARA KIA STONIC

Kia Stonic, LED ön ve arka aydınlatma sistemi ile göz dolduruyor. Fiyatı ise 1 milyon 114 bin lira.

6/12
885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı 6

7 NUMARA- CITROEN C3

12 sürüş destek sistemi bulunan Citroen C3 1 milyon 087 bin liraya satılıyor.

7/12
885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı 7

6 NUMARA-RENAULT CLIO

Yeni nesil Renault Clio, 1 litre hacimli 90 beygir gücünde motoru ile tercih ediliyor. Satış fiyatı ise 1 milyon 75 bin lira.

8/12
885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı 8

5 NUMARA DACIA SANDERO STEPWAY

Dacia Sandero Stepway'in güncel satış fiyatı 1 milyon 66 bin lira...

9/12
885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı 9

4 NUMARA HONDA CITY

Honda City, geniş iç mekanı ile tercih ediliyor. Honda City'nin satış fiyatı ise 1 milyon 30 bin lira.

10/12
885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı 10

3 NUMARA RENAULT TALIANT

Renault Taliant, 1milyon liranın altındaki fiyatı ile dikkat çekiyor. Güncel satış fiyatı 965 bin lira.

11/12
885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı 11

2 NUMARA LEAPMOTOR T03

Çinli Leapmotor'un elektrikli modeli 890 bin liradan alıcı buluyor.

12/12
885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı 12

1 NUMARA HYUNDAI i10

Hyundai i10, 885 bin lira ile Türkiye'de en uygun otomatik vitesli araçların başında geliyor.

İlgili Haberler
Plastik gıda ambalajlarında 9.900'den fazla kimyasal bulundu. Taze ve toksit
Türkiye'de kaç emekli, kaç çalışan var belli oldu. Büyük adaletsizlik ortaya çıktı
Tapuda 15 günlük süreyi kaçıran yandı. Ruhunuz bile duymadan elinizden gidebilir
İslam Memiş: Altında son tren kalkıyor
Bunu yapan herkes milyoner olacak. Yatırım kahini para basan 4 fonu açıkladı
Saç baş yolduran Big Mac endeksi. Hakan Kara TL'nin alım gücündeki erimeyi tek grafikle açıkladı
Fatih Portakal emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı
Bunlar da İlginizi Çekebilir
En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi
En ucuz otomatik vites araçlar belli oldu. otomatik vites fiyat listesi
Yol canavarının fiyatı belli oldu. Kendisi küçük işlevi büyük
Yol canavarının fiyatı belli oldu. Kendisi küçük işlevi büyük
Fiat'tan bile daha ucuz! Türkiye'de fiyatı gören bayilere koştu
Fiat'tan bile daha ucuz! Türkiye'de fiyatı gören bayilere koştu
Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor
Bu arabalar artık satılamayacak. 7 Temmuz'da başlıyor
Otomotiv sektörüne 21 ay sonra büyük darbe
Otomotiv sektörüne 21 ay sonra büyük darbe
Arabanızın kapısındaki bu detaya dikkat. Kimse bilmiyor ama hayati önem taşıyor
Arabanızın kapısındaki bu detaya dikkat. Kimse bilmiyor ama hayati önem taşıyor