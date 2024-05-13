885 TL'ye 2024 model. Patronların hepsi çıldırdı

Türkiye'de en ucuz otomatik vitesli araçlar sıralaması belli oldu. Manuel araçlardan daha fiyatlı olsa da otomatik vitesli araçlara talep giderek artıyor. Türkiye'deki satılan araçların neredeyse yüzde 90'ı otomatik vitesli araçlardan oluşuyor.

1 /12 Otomotiv şirketleri de talepleri yeni kampanyaları ile karşılıyor. Peki otomatik vitesli araçlar içinde en düşük fiyatlı olanları hangileri... 2 /12 Yeni araç olacaklar artık önce otomatik vitesli araç piyasasını kontrol ediyor. Peki, Türkiye'de en ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri? Fiyat listesi haberimizde... 3 /12 10 NUMARA SEAT IBIZA Seat Ibiza, 1.0 EcoTSI motoruyla 110 beygir gücünde üretiyor. Seat İbiza'nın satış fiyatı 1 milyon 210 bin lira. 4 /12 9 NUMARA MG ZS MG ZS'nin göze çarpan yanı 10,1 inçlik dokunmatik ekranı. MG ZS'nin fiyatı 1 milyon 199 bin lira. 5 /12 8 NUMARA KIA STONIC Kia Stonic, LED ön ve arka aydınlatma sistemi ile göz dolduruyor. Fiyatı ise 1 milyon 114 bin lira. 6 /12 7 NUMARA- CITROEN C3 12 sürüş destek sistemi bulunan Citroen C3 1 milyon 087 bin liraya satılıyor. 7 /12 6 NUMARA-RENAULT CLIO Yeni nesil Renault Clio, 1 litre hacimli 90 beygir gücünde motoru ile tercih ediliyor. Satış fiyatı ise 1 milyon 75 bin lira. 8 /12 5 NUMARA DACIA SANDERO STEPWAY Dacia Sandero Stepway'in güncel satış fiyatı 1 milyon 66 bin lira... 9 /12 4 NUMARA HONDA CITY Honda City, geniş iç mekanı ile tercih ediliyor. Honda City'nin satış fiyatı ise 1 milyon 30 bin lira. 10 /12 3 NUMARA RENAULT TALIANT Renault Taliant, 1milyon liranın altındaki fiyatı ile dikkat çekiyor. Güncel satış fiyatı 965 bin lira. 11 /12 2 NUMARA LEAPMOTOR T03 Çinli Leapmotor'un elektrikli modeli 890 bin liradan alıcı buluyor. 12 /12 1 NUMARA HYUNDAI i10 Hyundai i10, 885 bin lira ile Türkiye'de en uygun otomatik vitesli araçların başında geliyor.