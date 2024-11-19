Amerikan uçak devinde işçi kıyımı başlıyor

Boeing'de grev bitti ama sular durulmuyor. Uzun bir grev sürecine ABD Başkanı Joe Biden'ın devreye girmesinin ardından işçiler yüzde 38 zam almıştı. Bunun yanında işçiler çeşitli haklar kazandı ama Boeing'de işçi çıkarma silahını çekti.

YÜZDE 10 DARALMAYA GİDİLECEK

Grev sonrası Boeing Washington eyaletinin İstihdam Güvenliği Departmanına yaptığı bildirime göre şirket 2 bin 199 çalışanın işten çıkaracak. Boeing grev sonrakı iş gücünde yüzde 10 daralma planlandığını duyurmuştu.

Amerika basınında yer alan haberlere göre Amerikan uçak devinden işten çıkarmalardan dolayı 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği ifade edilmişti.

Boeing bunun yanında grev başlamasıyla birlikte maliyetleri azaltmak için işçi alımlarının durdurma kararı almıştı.