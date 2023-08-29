Amerika'nın Sesi'ne erişim engeli. RTÜK VOA Türkçe'ye 72 saat süre vermişti

RTÜK, Voice Of America (VOA) Türkçe’ye verdiği 72 saatlik sürenin ardından erişimini engellendi.

Amerika'nın Sesi'ne erişim engeli. RTÜK VOA Türkçe'ye 72 saat süre vermişti

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) talebiyle gerekli lisans alımını gerçekleştirmediği gerekçesiyle, Voice Of America (VOA) Türkçe’ye erişim engellendi.

RTÜK tarafından, yayın lisansı almadan “voaturkce.com” alan adı üzerinden yayın hizmeti sunduğu tespit edilen uluslararası haber kuruluşu Voice of America’ya lisans ücretini ödemesi ya da hizmetine son vermesi için 72 saat süre verilmişti.

Duyuruda "Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğinden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılacağı ihtar olunur" denildi.

Gerekli lisans alımını gerçekleştirmedikleri gerekçesiyle, RTÜK’ün talebiyle; VOA Türkçe’nin “voaturkce.com” alan adı Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/7237 sayılı kararıyla erişime engellendi.

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RTÜK, Amerika'nın Sesi'ne 72 saat süre verdi
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