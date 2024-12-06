Amerika'yı sarsan suikastın tetikçisinin yüzü ortaya çıktı

Suikast sabahı, şüphelinin olaydan sadece 15 dakika sonra Central Park’tan çıkarken bisiklet sürdüğü görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca saldırganın, otelde düzenlenen bir yatırımcı konferansı için gelen CEO’yu 20 metre mesafeden susturucu takılı bir tabancayla hedef aldığı öğrenildi. Zanlının, silahındaki tutukluk sorununu hızla çözerek ateş etmeye devam etmesi, saldırganın deneyimli bir atıcı olabileceğini düşündürüyor.

Polis, otelin yakınındaki bir çöpte bulunan su şişesi ve kahve bardağından parmak izi toplamaya çalıştı. Ancak şişedeki izlerin bulanık olması nedeniyle net bir sonuç alınamadı. Ayrıca zanlının kullandığı tabancanın, nadir bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir model olduğu ve Connecticut’tan satın alındığı tespit edildi.

Sigorta şirketinin CEO'su susturuculu silahla sokak ortasında öldürüldü

POLİSİN İZ SÜRME ÇABALARI

Saldırganın, suikastten önce Manhattan’ın batı yakasındaki bir hostelde konakladığı belirlendi. Burada çekilen görüntülerde zanlının, sahte kimlik kullanarak giriş yaptığı ve yüzünü maske ile gizlediği görüldü. Ayrıca zanlının olaydan kısa bir süre önce bir Starbucks’tan kahve, su ve enerji barı aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hostelin yakınlarında bir ara sokakta bulunan cep telefonunun saldırgana ait olduğu tahmin ediliyor. Ancak telefonun şifresinin kırılmasında zorluk yaşanıyor. Zanlının saldırıdan hemen önce telefonla konuştuğu görüntüler, saldırının organize bir planın parçası olabileceğini düşündürüyor.

CEO’YA KORUMA ÖNLEMLERİ ARTIYOR

Thompson’un öldürülmesinin ardından büyük sağlık hizmeti sağlayıcıları, üst düzey yöneticilerinin güvenliğini artırma kararı aldı. Polis, zanlının motivasyonunu anlamak için çeşitli ifadelerinin yazılı olduğu mermilerin de inceleme altında olduğunu belirtti. Bu ifadelerin, sigorta şirketlerine yönelik eleştirileri içeren 2010 tarihli bir kitaba referans olabileceği düşünülüyor.

Thompson’un suikastı, yalnızca iş dünyasında değil, kamuoyunda da büyük bir yankı uyandırdı. Polisin soruşturmayı hızlandırmak için halktan yardım talep ettiği bildirildi.