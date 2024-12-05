Sigorta şirketinin CEO'su susturuculu silahla sokak ortasında öldürüldü

UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson, kaldığı otelin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 50 yaşındaki Thompson, 4 Aralık sabahı bir yatırımcı toplantısına hazırlanmak üzere geldiği Midtown Manhattan’daki Hilton Oteli girişinde pusuya düşürüldü.

SOĞUKKANLI KATİLİN KAÇIŞ PLANI

Saldırgan, otelin girişinde kurbanını bekledi ve silahını susturucu kullanarak defalarca ateşledi. Thompson, sırtından ve bacağından vurulduktan sonra yere yığıldı. Görgü tanıklarından biri, saldırganın soğukkanlı şekilde uzaklaşarak bir ara sokağa girdiğini, ardından e-bisikletle Central Park yönüne doğru hızla kaçtığını belirtti. NYPD, Central Park çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarının yetersizliği nedeniyle iz sürmekte zorlanıyor.

FAİLİN İZLERİ: MESAJLI KURŞUNLAR

Polis kaynaklarına göre, saldırganın olay yerinde bıraktığı kovanlarda “inkar et”, “indirin” ve “savunun” ifadeleri kazınmış hâlde bulundu. Bu mesajların cinayetle bağlantılı bir motivasyona işaret edebileceği düşünülüyor. Ayrıca, saldırganın otel yakınındaki bir Starbucks’ta görüntülendiği ve burada kahve, su ve enerji barı aldığı belirlendi.

Polis, çöpte bulunan bir kahve bardağı ile şişeyi delil olarak toplarken, bir ara sokakta bulunan bir cep telefonunun da saldırgana ait olabileceğini düşünüyor. Telefonun incelenmesi için arama izni alındı.

AİLEYE GELEN TEHDİTLER

Thompson’ın eşi Paulette Thompson, saldırı öncesinde tehdit aldıklarını doğruladı. “Bazı tehditler vardı,” diyen Paulette, eşinin özellikle şirketin tartışmalı sigorta politikaları nedeniyle hedef alınmış olabileceğini ifade etti. Thompson, sigortacılık sektöründe saygın bir isimdi ve iki çocuk babasıydı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

NYPD, saldırganın kimliğini tespit etmek için bir insan avı başlattı. Bilgi sağlayanlara 10 bin dolar ödül teklif ediliyor. Yetkililer, olayın rastgele bir şiddet eylemi olmadığı ve hedef gözetilerek planlandığını belirtti.

Brian Thompson’ın hayatını kaybettiği bu suikast, ABD sağlık sektörüne dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.