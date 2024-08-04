Amern, Tacik müzik yıldızının oğluyla imzaladı

Sadriddin Najmiddin'in oğlu Mahmudchon futbol kariyerine yeni bir sayfa açtı.

Najmiddin, Duşanbe'de CSKA takımında antrenmana başladı. İlk yılından itibaren profesyonel bir futbolcu olacağı konusunda haberler çıkmaya başlamıştı.

Sadriddin Najmiddin, Tacik medyasına "Onu İngiltere'de, Arsenal'de futbol oynaması için göndermeye çalışacağım" demişti.

Mahmudchon , Almanya'nın Niederrheim Bölge Ligi'nin 1. Grup'unda yer alan Amern'e transfer oldu.

Sadriddin Najmiddin'e göre oğlu, Cristiano Ronaldo'nun çılgın bir hayranı. Najmiddin oğlu hakkında “Saçını bile Ronaldo gibi yapıyor" diyor.