Amern, Tacik müzik yıldızının oğluyla imzaladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Amern, Tacik müzik yıldızının oğluyla imzaladı

Futbol hayranı olan Tacik pop müzik yıldızı Sadriddin Najmiddin'in oğlu Mahmudchon Najmiddinov, Almanya 6. Lig ekiplerinden Amern ile resmen anlaştı.

Sadriddin Najmiddin'in oğlu Mahmudchon futbol kariyerine yeni bir sayfa açtı.

Najmiddin, Duşanbe'de CSKA takımında antrenmana başladı. İlk yılından itibaren profesyonel bir futbolcu olacağı konusunda haberler çıkmaya başlamıştı.

Sadriddin Najmiddin, Tacik medyasına "Onu İngiltere'de, Arsenal'de futbol oynaması için göndermeye çalışacağım" demişti.

Mahmudchon , Almanya'nın Niederrheim Bölge Ligi'nin 1. Grup'unda yer alan Amern'e transfer oldu.

Sadriddin Najmiddin'e göre oğlu, Cristiano Ronaldo'nun çılgın bir hayranı. Najmiddin oğlu hakkında “Saçını bile Ronaldo gibi yapıyor" diyor.

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