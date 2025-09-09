Amonyum nitrat yüklü tanker devrildi

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde devrilen amonyum nitrat yüklü tankerin şoförü Kadir Kaçaner (33) yaralandı.

Patlama ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Savaştepe- Balıkesir karayolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Savaştepe- Balıkesir karayolunun Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kadir Kaçaner yönetimindeki 42 DIJ 94 plakalı amonyum nitrat yüklü tanker, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yaralanan tanker şoförü Kaçaner, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama riskine karşı bölgedekiler kaza yerinden uzaklaştırılırken, Balıkesir- Savaştepe karayolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

