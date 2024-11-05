Amorim, Manchester City maçıyla Sporting'e veda ediyor

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Amorim, Manchester City maçıyla Sporting'e veda ediyor

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Sporting CP başında Manchester City karşısında zorlu bir maça çıkacak. Sporting, şampiyonluk savunmasına 10’da 10 ile başladı.

Ruben Amorim, geçtiğimiz hafta Manchester United’ın teknik direktörü olarak açıklandı, ancak 11 Kasım'da Old Trafford'da göreve başlayacak. Sporting CP’nin başında son maçı, Manchester City ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde olacak. Sporting, 2024/25 sezonuna harika bir başlangıç yaptı ve Primeira Liga'da 10 maçta 10 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çekti.

Sporting, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ise PSV ile 1-1 berabere kalırken, Lille ve Sturm Graz’ı mağlup etmeyi başardı. Topladıkları 7 puanla 3. sırada yer alıyorlar. Öte yandan Manchester City, grup aşamasında 7 puanla 3. sırada olmasına rağmen, son iki maçını kaybetti. Pep Guardiola’nın takımı, geçtiğimiz hafta Carabao Kupası'nda Tottenham'a kaybetti. Ardından, Premier Lig’de Bournemouth’a karşı beklenmedik bir mağlubiyet aldı.

Sporting’in, Manchester City karşısındaki bu maç, Amorim için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Hem kendi takımı için hem de gelecekteki rakipleri olan City’e karşı galip gelmek, yeni kariyerine olumlu bir başlangıç yapma şansı sunacak.

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