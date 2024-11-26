Amorim, Wolves'in genç yıldızını istiyor

Cezayirli savunmacı Ait-Nouri, Haziran 2026’ya kadar Wolves ile sözleşmeli olmasına rağmen, yeni bir meydan okuma arayışında. Bu durum, Premier Lig ekiplerini harekete geçirdi. Manchester United, 2025 transfer hedefleri arasında sol kanat beki öncelikli tutuyor ve Ait-Nouri’nin, Amorim’in “tüm kriterlerini karşılayan” bir oyuncu olarak görüldüğü belirtiliyor.

Wolves’da haftalık 33 bin sterlin kazanan Ait-Nouri’ye, United tarafından çok daha cazip bir maaş teklif edilmesi bekleniyor. Ancak Wolverhampton, küme düşme tehlikesi yaşadığı bu dönemde oyuncuyu sezon sonuna kadar takımda tutmayı planlıyor. Gary O’Neil yönetimindeki ekip, 12 maç sonunda Premier Lig’de 17. sırada yer alıyor.

UNİTED’DA KADRO DEĞERLENDİRMESİ

Manchester United, Ocak transfer döneminde büyük bir hareketlilik beklemiyor. Yaz döneminde yaklaşık 200 milyon sterlin harcayan kulüp, Amorim yönetimindeki mevcut kadronun potansiyelinin daha fazla olduğunu düşünüyor. Amorim, önümüzdeki aylarda kadro değerlendirmelerine odaklanacak ve sözleşmesi sona erecek oyuncuların geleceğini belirleyecek. Amad Diallo’nun yeni bir sözleşme imzalaması beklenirken, Christian Eriksen, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Jonny Evans ve Tom Heaton’ın durumları belirsizliğini koruyor.

AİT-NOURİ’NİN PERFORMANSI

Ait-Nouri, bu sezon Wolverhampton formasıyla 12 maça çıkıp 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Oyuncunun pas başarı oranı %84.6 olarak kaydedildi. Amorim’in kadrosunda bu istatistiklere sahip bir oyuncu, hücumda ve savunmada önemli bir denge sağlayabilir.

United’ın Ait-Nouri hamlesi, kulübün 2025 hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olabilir. Ancak bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Wolves’un sezon sonuna kadar tutma planları ve oyuncunun kendi isteklerine bağlı.