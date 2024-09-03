Amsterdam Schiphol'den dev yatırım

Schiphol, 2024-2029 yılları arasında Pier C gibi tesislerin yenilenme, bakım, iklimlendirme sistemleri, yürüyen merdivenler, uçak park yerleri ve taksi yolları gibi çalışmaları da kapsayacak şekilde toplam 6 milyar avro yatırım yapılacağını bildirdi.

Daha önce bildirdiğimiz gibi, havalimanının gecikmiş A İskelesi'nin 2027 Nisan ayında açılması planlanıyor ve toplam sekiz dar gövdeli ve geniş gövdeli uçağın kapısı, güvenlik filtreleri, sınır kontrol tesisleri ve üç katta perakende ve yiyecek-içecek satış noktaları sunacak.