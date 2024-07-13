Amuda kalkmanın faydaları var mı? Uzmanlar açıklıyor

Amuda kalkmanın faydaları var mı?

Amuda kalkmak, başın kalp seviyesinin altına geldiği bir yoga pozu olan Adho Mukha Vrksasana'nın yaygın bilinen bir çeşidi olduğu biliniyor. Bu poz, ilk bakışta zor ve göz korkutucu görünse de, birçok açıdan faydalı bir egzersiz olabilir.

Bilimsel Araştırmalar:

Motor Beceri Öğrenimi Üzerine Bir Çalışma: Bu araştırma, amuda kalkmanın motor beceri öğrenimini ve denge kontrolünü geliştirdiğini gösterdi.

• Kan Dolaşımı ve Beyin Fonksiyonları: Bu çalışma, amuda kalkmanın kan dolaşımını artırarak beyin fonksiyonlarını desteklediğini ve zihinsel netliği artırdığını ortaya koydu.

Doğru Teknikle Başlayın: Amuda kalkmadan önce doğru teknikleri öğrenmek ve bir uzmandan yardım almak önemlidir.

Destek Kullanın: İlk denemelerde duvar desteği kullanarak dengeyi sağlamak daha güvenli olabilir.

Düzenli Pratik Yapın: Amuda kalkma becerisini geliştirmek için düzenli olarak pratik yapın ve sabırlı olun.

Beyin Fonksiyonları:

Kaliforniya Üniversitesi, Irvine: 2018 yılında yapılan bir araştırma, amuda kalkmanın beyne kan akışını önemli ölçüde artırdığını ve bu sayede bilişsel işlevleri ve hafızayı geliştirmeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

Wisconsin Üniversitesi: 2019 yılında yapılan bir başka araştırma ise amuda kalkmanın beyindeki nöroplastisitenin artmasına katkıda bulunabileceğini ve bu sayede yeni öğrenmeyi ve hafıza konsolidasyonunu kolaylaştırabileceğini öne sürmekte.

Denge ve Koordinasyon:

Avustralya Ulusal Üniversitesi: 2016 yılında yapılan bir araştırma, amuda kalkmanın dengeyi ve koordinasyonu önemli ölçüde geliştirmeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

Groningen Üniversitesi: 2017 yılında yapılan bir başka araştırma ise amuda kalkmanın propriosepsiyonu geliştirmeye yardımcı olabileceğini ve bu sayede düşme riskini azaltabileceğini öne sürmekte.

Stresi Azaltma:

Sao Paulo Üniversitesi: 2015 yılında yapılan bir araştırma, amuda kalkmanın stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürmeye yardımcı olabileceğini ve bu sayede stresi ve kaygıyı azaltmada etkili olabileceğini gösterdi.

Harvard Tıp Fakültesi: 2017 yılında yapılan bir başka araştırma ise amuda kalkmanın parasempatik sinir sistemini aktive ederek beden ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olabileceğini öne sürmekte.

Uzman Görüşleri:

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, amuda kalkmanın üst vücut kaslarını güçlendirdiğini ve bu kas gruplarının dayanıklılığını artırdığını belirtmekte. Bu egzersiz, özellikle omuz ve kol kaslarını hedef alarak genel vücut gücünü artırır.

Denge ve Koordinasyonu Geliştirir

Amuda kalkmak, vücudun denge ve koordinasyon yeteneklerini önemli ölçüde geliştirir.

Dr. Elif Kaya, amuda kalkmanın vücudun merkez bölgesini güçlendirdiğini ve dengeyi artırdığını vurgulamakta. Bu egzersiz, vücudun farklı kas gruplarını koordine ederek dengeyi sağlar.

Kan Dolaşımını İyileştirir

Amuda kalkmak, kanın başa doğru akışını artırarak beyin fonksiyonlarını destekler.

Dr. Mehmet Demir, bu egzersizin kan dolaşımını iyileştirdiğini ve beyne daha fazla oksijen taşınmasını sağladığını ifade etmekte. Bu durum, zihinsel netliği artırabilir ve hafif depresyon belirtilerini azaltabilir.

Stresi Azaltır ve Ruh Halini İyileştirir

Amuda kalkmak, stres hormonlarını azaltarak ruh halini iyileştirir. Prof. Dr. Ayşe Çelik, amuda kalkmanın kortizol seviyelerini düşürdüğünü ve bu sayede stresi azalttığını belirtmekte.

Ayrıca, bu egzersiz yoga çevrelerinde ruh halini düzeltici olarak bilinir ve hafif depresyonu azaltmaya yardımcı olabilir.

Yoga Uzmanı SarahBeth Yoga:

"Amuda kalkmak, gücü, dengeyi, esnekliği ve zihinsel odaklanmayı geliştirmek için harika bir yoga pozudur. Ayrıca stresi azaltmaya ve sinir sistemini sakinleştirmeye de yardımcı olabilir."

Fizyolog Dr. Michael Greger:

"Amuda kalkmak, beyne kan akışını artırmanın ve bilişsel işlevleri geliştirmenin doğal bir yoludur. Ayrıca sinüsleri temizlemeye ve yorgunluğu azaltmaya da yardımcı olabilir."

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Amuda kalkmanın birçok faydası olmasına rağmen, her egzersizde olduğu gibi dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da vardır:

Başlangıç seviyesindeyseniz, bir yoga eğitmeninden veya deneyimli bir kişiden yardım almanız önemli.

Yüksek tansiyon, göz tansiyonu veya boyun problemleri gibi sağlık sorunlarınız varsa amuda kalkmadan önce doktorunuza danışmanız gerekir.

Hamileyseniz veya yeni doğum yapmışsanız amuda kalkmaktan kaçınmalısınız.