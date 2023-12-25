Ana baba günü deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Ana baba günü deyimi ne anlama geliyor?
Ana baba günü deyimi ne anlama gelir? Ana baba günü deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Ana baba günü deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir yerin ne kadar kalabalık olduğunu göstermek amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Özellikle mahşer günü, sıkıntılı kalabalığı ifade etmek için paylaşılır.

Telaşlı, tehlikeli, kimsenin kimseyi tanımadığı kalabalık anlamlarına gelir. Günümüzde daha çok çok kalabalık olma durumunu ifade ederken kullanılır.

ANA BABA GÜNÜ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Avm ana baba günüydü, istediğimiz hiçbir şeyi bulamadık.

Ana baba günü gibi kalabalıktı, Eren bir anda kayboldu.

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