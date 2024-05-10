Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 8,18 puan ve yüzde 0,08 artarak 10.276,76 puandan haftanın son iş gününe giriş yaptı.

Bankacılık endeksi değer kazanırken, holding endeksi düşüş yaşadı. Sektör endeksleri arasında Metal ana sanayi en çok kazandıran olarak kayıtlara geçerken, madencilik yüzde 2,65 düşüş gösterdi.

BIST 100 endeksi dün yüzde 0,20 artışla 10.268,58 puanla günü tamamladı. Küresel piyasalarda Amerikan Merkez Bankası Fed'in eylülde faiz indirimine sinyal vermesi üzerine pozitif duruma geçti.

Yılın 2.Enflasyon raporunu açıklayan TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektiklerini açıkladı. Karahan'ın 500 ve 1000 liralık banknotlarla ilgili açıklaması da dikkat çekti.

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre işsizlik yüzde 8,6 olarak kayıtlara geçti.Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.