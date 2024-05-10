Ünlü yönetmene hapis cezası şoku

Dünyaca ünlü İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof’a şok. 2020 yılında Berlin Film Festivali’nde büyük ödül alan yönetmen, ülkesinde ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçeleriyle 8 yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı.

Berlin Film Festivali’nde gösterilen ‘There Is No Evil’ adlı filmiyle büyük ses getiren İranlı yönetmenin avukatı açıklamasında, mahkemenin Raoulf’a belirsiz bir para cezası vererek mal varlığına el koyduğunu söyledi.

Hapis cezası alan Rasoulof'un filmi İran hükümeti tarafından "Ülkenin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla gizli anlaşma örnekleri" olarak gösterildi. Bu kararın 14 Mayıs'ta başlayacak 77. Cannes Film Festivali öncesi alınması yönetmenin yeni filmi Kutsal İncir Tohumu'nun festivalden tamamen çıkarma girişimi olarak görülüyor.

Muhammed Rasoulof kimdir?

Alacakaranlık, Demir Ada, Elveda, El Yazmaları Yanmaz, Dürüstlük Adamı ve Kötülük Yok gibi birçok ödüllü filmle tanınır. İkincisi, 2020 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'yı kazandı.