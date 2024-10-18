Ana Ivanović 8 yıl aradan sonra geri döndü

Eski Sırp tenisçi Ana Ivanović, sekiz yıl aradan sonra yeniden tenis sahalarına döndü. Pansiyon sonrası ilk kez Luksemburg’da düzenlenen emekli tenisçiler turnuvasında mücadele etti.

Bir zamanlar dünya sıralamasında bir numara olan ve Roland Garros’u kazanan Ivanović, 2023 yılında kariyerini sonlandıran Belçikalı Kirsten Flipkens ile karşılaştı. Maçın başında ritmini bulmakta zorlanan Ivanović, beklenildiği gibi üst düzey bir performans sergileyemedi, ancak kendi imza hareketlerini sergilemekte başarılı oldu. Sonuç olarak Flipkens, Ivanović’i 6-1, 6-4’lük setlerle mağlup ederek kadınlar Luksemburg Masters’ın yarı finaline yükseldi. Bu maç, Ivanović'in tenis kariyerine son vermesinden bu yana geçen süredeki ilk resmi karşılaşması oldu.

Ana Ivanović, sekiz yıl aradan sonra tekrar tenis sahalarında. Eski şampiyon, emekli tenisçiler turnuvasında Kirsten Flipkens’e karşı mücadele etti.