Anadolu Ajansı’nın 105. yılında MSB’den tebrik mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu Ajansı’nın (AA) kuruluşunun 105. yıl dönümü için bir kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan ve 105 yıldır ülkemizin sesini dünyaya duyurmak için gece gündüz demeden fedakarca çalışan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz."

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