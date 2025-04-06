Anadolu Ajansı’nın 105. yılında MSB’den tebrik mesajı

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan ve 105 yıldır ülkemizin sesini dünyaya duyurmak için gece gündüz demeden fedakarca çalışan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz."
Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle kurulan ve 105 yıldır ülkemizin sesini dünyaya duyurmak için gece gündüz demeden fedakârca çalışan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor; tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı… https://t.co/VoEhfyG05q— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2025