Anadolu Ajansı’nın 105. yılında MSB’den tebrik mesajı

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan ve 105 yıldır ülkemizin sesini dünyaya duyurmak için gece gündüz demeden fedakarca çalışan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz."