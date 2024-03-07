Anadolu Efes Bayern Münih'e fark attı

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes; 28. hafta mücadelesinde Alman ekibi Bayern Münih'i konuk etti.

İlk periyotta zorlanan Lacivert-Beyazlılar daha sonra toparlanıp üstün bir oyunla karşılaşmayı 109-86'lık skorla kazanmayı başardı.

Anadolu Efes bu sonuçla THY Avrupa Ligi'ndeki 12. galibiyetini elde etti, Alman temsilcisi ise 16. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes: 109 - Bayern Münih: 86

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Rain Peerandi (Estonya), Marcin Kowalski (Polonya)

Anadolu Efes: Larkin 28, Clyburn 21, Pleiss 2, Hollatz 6, Ercan Osmani 11, Beaubois 6, Bryant 10, Thompson 10, Oturu 2, Willis 9, Jones 4

Bayern Münih: Edwards 19, Bolmaro 10, Lucic 18, Ibaka 15, Booker 8, Weiler-Babb, Francisco 9, Giffey, Bonga, Obst 3, Wimberg 2, Brankovic 2

1. Periyot: 26-28

Devre: 53-49

3. Periyot: 88-65