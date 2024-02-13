Anadolu Efes Dörtlü Final'de

Kaynak: AA
Anadolu Efes Dörtlü Final'de
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 mağlup etti ve Dörtlü Final'e çıkan ilk takım oldu.

Anadolu Efes, Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası’nda Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 94-85 mağlup ederek Dörtlü Final vizesi alan ilk takım oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, maça hızlı girdi ve hem içeriden hem dışarıdan sayılar buldu. Konuk ekip, 6. dakikada Terry’nin basket faulüyle farkı 12 sayıya yükseltti: 19-7. İlk periyot, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un 27-18 önde bitirdi.

Anadolu Efes, ikinci periyotta oyuna ağırlığını koydu ve Rıdvan Öncel’in sert savunmasıyla rakibini durdurdu. Lacivert-beyazlılar, ilk 3 dakikada sadece 2 sayı yedi ve Thompson ile hücumda etkili oldu. 14. dakikada Larkin, Clyburn ve Rıdvan Öncel’in katkısıyla 13-0’lık seri yakalayan Anadolu Efes, 34-29 öne geçti ve devreyi 51-47 önde tamamladı.

Anadolu Efes, üçüncü periyotta Clyburn’ün performansıyla farkı açtı ve 25. dakikada 10 sayılık avantaj yakaladı: 64-54. Son bölümde Cruz, Roberson ve Terry’nin sayılarıyla farkı eritmeye çalışan Manisa Büyükşehir Belediyespor, son çeyreğe 72-68 geride girdi.

Son periyotta iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Cruz’un etkili oyununa Larkin ve Clyburn ile yanıt veren Anadolu Efes, 35. dakikada 85-78 önde oldu. Kalan sürede farkı koruyan lacivert-beyazlılar, sahadan 94-85 galip ayrıldı.

Dörtlü Final heyecanı, 16-18 Şubat tarihlerinde Konya’daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde yaşanacak.

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