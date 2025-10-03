Anadolu Efes, Hapoel'e diş geçiremedi

Anadolu Efes, THY Euroleague'deki ikinci maçında İsrail'in Hapoel Tel Aviv takımıyla karşı karşıya geldi.
Karadağ'daki Dvorana Moraca Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 22-21 önde bitiren Anadolu Efes devre arasına da 46-35 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı kapatan Hapoel Tel Aviv, bu bölümü 61-59 önde bitirdi.
Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Hapoel Tel Aviv, maçı 87-81 kazandı. Bu sonuçla Anadolu Efes ilk mağlubiyetini yaşadı.
İlk hafta maçında da İsrail'in Maccabi Rapyd takımını Karadağ'da ağırlayan Anadolu Efes, maçtan 85-78 galip ayrılmıştı.
Hapoel Tel Aviv ise ilk maçında İspanya ekibi Barcelona'yı 103-87 mağlup etmişti.