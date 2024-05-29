Anadolu Efes Karşıyaka'ya fark attı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play off yarı final heyecanı başladı.

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk etti. Lacivert-Beyazlılar, Pınar Karşıyaka'yı 103-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Anadolu Efes ilk çeyreği 33-24 önde bitirdi. Kritik top kayıpları yaptığı periyodun son 20 saniyesine 55-53 geride giren lacivert-beyazlılar, mola dönüşü Larkin'in faul atışlarındaki isabetiyle devreye 56-55 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes 86-65'lik skorla avantaj yakaladı. Son bölümde oyunun kontrolünü kaybetmeyen Anadolu Efes, süre alamayan oyunculara şans verdiği dakikalarda da üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 103-80 kazandı.

3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride, ikinci maç 31 Mayıs Cuma günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Anadolu Efes: 103 - Pınar Karşıyaka: 80

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

Anadolu Efes: Larkin 25, Doğuş Özdemiroğlu, 25, Clyburn 8, Ercan Osmani 18, Oturu 3, Beaubois 7, Willis 10, Melih Tunca 5, Rıdvan Öncel, Salih Altuntaş, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 2

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 19, McCollum 18, Martin 12, Vittorio Brown 10, Furkan Haltalı 6, Jaylon Brown 8, Hakan Sayılı, Efe Tırpancı 2, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep 2

1. Periyot: 33-24

Devre: 56-55

3. Periyot: 86-65