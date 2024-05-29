Anadolu Efes Karşıyaka'ya fark attı

Kaynak: AA
Anadolu Efes Karşıyaka'ya fark attı

Anadolu Efes, play off yarı final ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı farklı yendi, seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play off yarı final heyecanı başladı.

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk etti. Lacivert-Beyazlılar, Pınar Karşıyaka'yı 103-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Anadolu Efes ilk çeyreği 33-24 önde bitirdi. Kritik top kayıpları yaptığı periyodun son 20 saniyesine 55-53 geride giren lacivert-beyazlılar, mola dönüşü Larkin'in faul atışlarındaki isabetiyle devreye 56-55 üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes 86-65'lik skorla avantaj yakaladı. Son bölümde oyunun kontrolünü kaybetmeyen Anadolu Efes, süre alamayan oyunculara şans verdiği dakikalarda da üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 103-80 kazandı.

3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride, ikinci maç 31 Mayıs Cuma günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

Anadolu Efes: 103 - Pınar Karşıyaka: 80
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis
Anadolu Efes: Larkin 25, Doğuş Özdemiroğlu, 25, Clyburn 8, Ercan Osmani 18, Oturu 3, Beaubois 7, Willis 10, Melih Tunca 5, Rıdvan Öncel, Salih Altuntaş, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 2
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 19, McCollum 18, Martin 12, Vittorio Brown 10, Furkan Haltalı 6, Jaylon Brown 8, Hakan Sayılı, Efe Tırpancı 2, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep 2
1. Periyot: 33-24
Devre: 56-55
3. Periyot: 86-65

aa-20240529-34723641-34723636-anadolu-efes-pinar-karsiyaka.jpg

İlgili Haberler
Tarsus'ta bıçaklı kavga: 1 Kişi yaşamını yitirdi
Tarsus'ta bıçaklı kavga: 1 Kişi yaşamını yitirdi
Siirt’te şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Siirt’te şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Son Haberler
Konutlarını turizm amaçlı kiralayanlar dikkat. Yönetmelik değişti, uymayanın izni iptal olacak Ekonomi
Konutlarını turizm amaçlı kiralayanlar dikkat. Yönetmelik değişti, uymayanın izni iptal olacak
Konferans Ligi Olympiakos'un. Ah İsmail Kartal ah! Spor
Konferans Ligi Olympiakos'un. Ah İsmail Kartal ah!
OpenAI resmen duyurdu: Artık ücretsiz olarak sunulacak Teknoloji
OpenAI resmen duyurdu: Artık ücretsiz olarak sunulacak
Süper Lig'in yıldızı Olympiakos'u şampiyon yaptı Spor
Süper Lig'in yıldızı Olympiakos'u şampiyon yaptı
Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları arasında çatışma! Tesislerde yangın çıktı Spor
Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları arasında çatışma! Tesislerde yangın çıktı
ABD'ye iki büklüm gittiler Almanya'ya sahayı dar ettiler. Harikasınız Altın Kızlar Spor
ABD'ye iki büklüm gittiler Almanya'ya sahayı dar ettiler. Harikasınız Altın Kızlar
Hiçbiriniz masum değilsiniz Yazarlar
Hiçbiriniz masum değilsiniz