Anadolu Efes maç saatini bekliyor! Oynayacak mı?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'deki ilk maçında, İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla karşı karşıya gelecek.
Karadağ'da oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Maç öncesinde sakatlığı bulunan Shane Larkin'in oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaptan Larkin'in durumu maç saatinde belli olacak.
Diğer oyuncuların durumu hakkında da bilgi verilen açıklamada, "Sol el serçe parmağındaki sakatlık için tedavisi süren PJ Dozier, bugünkü maçın kadrosunda yer alamayacak. Diz sakatlığı sebebiyle tedavisi süren Vincent Poirier ise çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor" denildi.