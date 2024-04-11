Anadolu Efes tarih yazdı. Kızılyıldız neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Anadolu Efes tarih yazdı. Kızılyıldız neye uğradığını şaşırdı
EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, Sırp ekibi Kızılyıldız'ı 100-55 yendi, play-inn biletini kaptı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) normal sezonun 34. ve son haftasında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 100-55 yendi.

İki takımın da hücumda tutuk başladığı mücadelenin 4. dakikasında konuk takım 5-4 üstünlük kurdu. Ercan Osmani ve Pleiss'ın elinden 7-0'lık seri bulan lacivert-beyazlılar, 6. dakikada skoru 11-5'e getirdi. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, ilk çeyreği 15-11 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci periyoduna da etkili başlayan Anadolu Efes, Bryant ile skor üretti. Ev sahibi takım, maçın 14. dakikada farkı çift haneye (26-14) taşıdı. Bryant'a Oturu'nun da eşlik etmesiyle 17. dakikada farkı 16 sayıya (38-22) çıkaran lacivert-beyazlılar, devre arasına 45-31 önde girdi.

İkinci devreye Hollatz ve Ercan'ın elinden gelen 6-0'lık seriyle giren Anadolu Efes, 21. dakikada farkı 20 sayıya (51-31) taşıdı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki 15 binin üzerindeki taraftarının desteğiyle iyi oyununu sürdüren ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 76-44 üstün bitirdi. Periyodun son saniyelerinde Kızılyıldız'dan Milos Teodosic, aldığı teknik faulün ardından hakemin üzerine yürüdü. Yıldız basketbolcu, bunun üzerine ikinci teknik faulle diskalifiye edildi.

Son çeyreğin ortalarında Anadolu Efesli Jones ile Kızılyıldızlı Bolomboy arasında gerginlik yaşandı. Hakemler, iki oyuncuyu da diskalifiye etti.

Hiçbir iddiası bulunmayan rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, parkeden 45 sayı farkla 100-55 üstün ayrıldı.

Anadolu Efes, play-in'de mücadele edecek

Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde son yıllara göre iyi performans sergileyemedi. Normal sezonu 17 galibiyetle tamamlayan lacivert-beyazlılar, adını play-in'e yazdırmayı başardı.

Anadolu Efes'in play-in'deki rakibi yarın yapılacak Baskonia-Virtus Bologna müsabakasının ardından belli olacak. Lacivert-beyazlı ekip, yarınki karşılaşmayı kaybeden takımla karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, söz konusu mücadeleyi kazanması durumunda normal sezon 7 ile 8. arasındaki maçın kaybedeniyle karşılaşacak.

Lacivert-beyazlı takım, play-in'in ilk maçını 16 Nisan Salı günü sahasında oynayacak.

Larkin, Avrupa Ligi'nde 1000 asiste ulaştı

Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde 1000 asist barajını geçti.

Kızılyıldız karşılaşması öncesinde Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 999 asist bulunan lacivert-beyazlı oyuncu, ilk çeyrekte 1000 asiste ulaştı.

Anadolu Efes: 100 - Kızılyıldız: 55

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Hugues Thepenier (Fransa)
Anadolu Efes: Larkin 2, Clyburn 9, Hollatz 7, Ercan Osmani 12, Pleiss 5, Beaubois 4, Thompson 4, Bryant 26, Oturu 13, Willis 15, Jones, Erkan Yılmaz 3
Kızılyıldız: Hanga 6, Mitrovic 11, Bolomboy 6, Nedovic 11, Giedraitis 11, Teodosic 2, Tobey, Yago 3, Thompkins 3, Lazic, Smart 2, Ilic
1. periyot: 15-11
Devre: 45-31
3. Periyot: 76-44
Diskalifiye: 29.28 Teodosic, 33.13 Bolomboy (Kızılyıldız), 33.13 Jones (Anadolu Efes)

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