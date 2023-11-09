Anadolu Efes uzatmada güldü. Zalgris'i mağlup etti

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında normal süresi 74-74 berabere biten maçta Litvanya'nın Zalgiris ekibini uzatmada 86-82 yendi.



Anadolu Efes bu sonuçla 3. galibiyetini elde ederken, Zalgiris ise 4. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Carlos Cortes (İspanya), Marko Juras (Sırbistan)

Anadolu Efes: Larkin 14, Thompson 17, Erkan Yılmaz 2, Willis 11, Zizic 6, Clyburn 20, Beaubois 5, Jones 11, Hollatz, Ercan Osmani

Zalgiris: Evans 20, Giedraitis 3, Ulanovas 4, Hayes 13, Smits 16, Birutis 2, Manek 6, Dimsa 15, Butkevicius 3, Long, Lekavicius

1. Periyot: 13-14

Devre: 38-26

3. Periyot: 51-46

Normal süre: 74-74

Beş faule çıkan: 38.54 Thompson (Anadolu Efes)