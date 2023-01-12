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Anadolu Efes İspanya'da direnemedi

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Valencia'ya 81-71 yenildi

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 07:13
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Anadolu Efes Valencia'ya yenildi

Anadolu Efes İspanya'da direnemedi
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 81-71 yenildi.

Pabellon Fuente De San Luis'te oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 31-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü ele alan Anadolu Efes, final periyoduna 56-52 önde girdi. Son çeyrekte etkili hücum eden Valencia Basket, mücadeleden 81-71 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Josep Puerto, 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Lacivert-beyazlılarda Will Clyburn'ün 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Valencia Basket'in 8. galibiyetini aldığı ligde Anadolu Efes ise 9. yenilgisini yaşadı.

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