Boyamasıyla tepki çeken madenci heykelinin boyaları kazındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Boyamasıyla tepki çeken madenci heykelinin boyaları kazındı
Kozlu'da tarihi madenci heykeli orijinal rengine geri döndürülüyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, 1991 yılında düzenlenen 'Büyük Madenci Yürüyüşü' anısına 33 yıl önce yapılan madenci heykeli, 2 yıl önce tepki çeken bir boyama işleminden sonra orijinal rengine döndürülüyor.

Heykel, restorasyon çalışmaları sırasında bareti ve çizmeleri sarıya, pantolonu ve ceketi maviye, madencinin kolları ve yüzü siyaha boyanmıştı.

Ancak bu boyama işlemi, tepkilere neden oldu ve heykelin çizmeleri daha sonra tekrar siyaha boyandı.

Bugün, Kozlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri heykel üzerindeki mavi, sarı ve siyah boyaları kazıyarak orijinal bronz rengine döndürmeye başladı.

Heykelin kazınan kısımlarında eski boya kalıntıları bulunurken, baretteki sarı boyanın ise korunduğu görüldü.

Heykel, yeniden eski görkemine kavuşmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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