Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi büyük kriz. Görenler gözlerine inanamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi büyük kriz. Görenler gözlerine inanamadı
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletler karaborsaya düştü. İstenen rakamlar dudak uçuklattı.

Süper Lig'de belki de şampiyonun belli olacağı dev derbi yaklaşıyor...

Süper Lig'in 37. haftasında 99 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray 93 puanlı en yakın takipçisi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. İki dev takımın mücadelesi, futbol dünyasının gözlerini İstanbul’a çevirecek.

Sarı-kırmızılıların evinde, tarihi Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek olan bu dev randevu, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Galatasaray’ın açıklamasına göre, derbi maçının bilet fiyatları 1300 TL’den başlayıp, 30 bin TL’ye kadar ulaşacak şekilde belirlendi. Çarşamba günü öncelikli satışa sunulan biletler, perşembe günü genel satışa çıktı ve adeta kapış kapış tükendi.

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Ancak bu durum, karaborsacıların iştahını kabarttı. İnternet üzerinden yapılan satışlarda, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri inanılmaz bir fiyat olan 750 bin TL’den alıcı buldu. Bu astronomik rakamlar karşısında taraftarlar ve futbolseverler gözlerine inanamadı.

Sosyal medya platformları, taraftarların tepkileriyle çalkalanıyor. Birçok taraftar, “Daire mi satıyorsunuz?”, “Bu ne biçim fiyat, sanki ev alıyoruz!”, “Bu rezaletten başka bir şey değil” gibi yorumlarla duruma isyan etti.

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