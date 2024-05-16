Galatasaray transferi resmen açıkladı

Voleybolda gözler Milletler Ligi’ne çevrilirken Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray transferde hız kazandı.

Son olarak Yasemin Özel ve Yasemin Güveli’yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar şimdi de Aslıhan Kılıç’ı renklerine bağladı.

Galatasaray’dan transfere dair yapılan açıklamada "Aslıhan Kılıç'a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz" denildi.

2016 yılında profesyonel voleybol kariyerine başlayan Kılıç, Halkbank, PTT, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyesi’nde forma giydi.

Yıldız voleybolcu 2021 yılında Aydın Büyükşehir Belediyespor formasıyla Balkan Kupası ve CEV Challenge Kupası kazandı.