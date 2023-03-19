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Anadolu Efes'te flaş Ergin Ataman gelişmesi. Sağlık durumu belli oldu

Haftabaşında üst solunum enfeksiyonu geçiren Ergin Ataman ile ilgili Anadolu Efes'ten açıklama geldi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 14:40
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Anadolu Efes'te Ergin Ataman gelişmesi

Anadolu Efes'te flaş Ergin Ataman gelişmesi. Sağlık durumu belli oldu
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Anadolu Efes Kulübü, başantrenör Ergin Ataman'ın geçirdiği zatürre hastalığına dair bir açıklama paylaştı. 

Tecrübeli antrenörün Büyükçekmece maçında takımın başında olamayacağı açıklandı. İşte açıklamanın tamamı; "Hafta başında üst solunum yolları enfeksiyonuna yakalanan Başantrenörümüz Ergin Ataman, yoğun maç temposu sebebiyle ayakta ilaç tedavisi alarak Real Madrid ve Partizan maçlarında takımımızın başında bulunmuştur.

17.03.2023 Cuma günü semptomlarının artması nedeniyle yapılan kontroller sonucunda zatürre teşhisi konulmuştur.
Sayın Ataman'ın tedavisine hastanede yatılı olarak devam edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.
Hastalığı sebebiyle Başantrenörümüz Ergin Ataman, Anadolu Efes - ONVO Büyükçekmece Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçında takımımızın başında yer alamayacaktır.

Kendisinin tedavisi olumlu seyretmekte olup, 21.03.2023 Salı günü yeniden çekilecek tomografi Doçent Doktor Hande İkitimur tarafından değerlendirilecek ve 23.03.2023 Perşembe günü oynayacağımız Alba Berlin maçında kendisinin takımın başında olup olamayacağına karar verilecektir. Başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman'a acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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