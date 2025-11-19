Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda milli oyuncu Erkan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda sol diz iç yan bağlarında esneme meydana gelen Erkan Yılmaz, 3 hafta sahalardan uzak kalacak" denildi.
Anadolu Efes sezon içinde birçok sakatlık yaşadı. İstanbul ekibinde Yunan basketbolcu Georgios Papagiannis yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacak. Anadolu Efes'te PJ Dozier, Vincent Poirier ve Shane Larkin'in sakatlıkları sürüyor.