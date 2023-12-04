Anadolu Efes'ten Beaubois ve Clyburn açıklaması

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda Rodrigue Beaubois ve Will Clyburn'ün son durumları hakkında açıklama yaptı.

KAYNAK: AA
Anadolu Efes'ten Beaubois ve Clyburn açıklaması

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda Rodrigue Beaubois ve Will Clyburn'ün tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İkinci kaptanımız Rodrigue Beaubois'nın üst arka adale bölgesinde yaşadığı sakatlık ve başarılı oyuncumuz Will Clyburn'ün ayak tabanında yaşadığı yaralanmanın ardından tedavileri sürmektedir. Takım doktorumuz Uğur Diliçıkık, Beaubois'nın yaklaşık 3 hafta ve Clyburn'ün de yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir." denildi.

Rodrigue Beaubois takımının Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor maçında, Clyburn ise THY Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanmıştı.

Her iki oyuncu, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos ile yapacağı karşılaşmada görev alamayacak.

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