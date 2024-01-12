Anadolu Efes'ten Erdem Can kararı

Geçtiğimiz sezon Türk Telekom ile EuroCup'ta final oynadıktan sonra Anadolu Efes'in başına geçen koç Erdem Can'ın son dönemdeki formsuz süreç sonrası kulüpteki geleceği tartışma konusu olmuştu.

Türkiye Ligi'ndeki durum sorunlu değilken, EuroLeague'deki süreç bir sancıya dönüştüğü için Can ile yolların ayrılabileceği spekülasyonları medyada da sıkça yer aldı.

Kulislerde konuşulanlara göre Anadolu Efes yönetiminin koç Erdem Can'la uzun vadeli planlar yaptığı ve bu sezonki süreçten bağımsız olarak şu an için koçun göreve devam edeceği belirtildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; bu akşamki Virtus Bologna mücadelesinde gelecek olası yenilgi sonrası Can'ın görevden ayrılabileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, koç ile yönetimin birkaç sezonluk plan çerçevesinde hareket etmek istediği ifade ediliyor.