Anadolu Grubu’na bağlı Coca-Cola'dan dev satın alma. KAP'a açıklama yaptılar

Anadolu Grubu bünyesindeki Coca-Cola İçecek, Coca-Cola Bangladesh Beverages’in bütün hisselerine sahip oldu. Coca-Cola İçecek, Bangladeş’teki Coca-Cola operasyonunu 130 milyon dolara satın aldı.

Bu satın alma, Anadolu Grubu’nun Coca-Cola İçecek ve CCI International Holland ile yaptığı işbirliği sonucunda mümkün oldu. Satın alma tamamlandı ve Coca-Cola İçecek bu durumu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu.

Coca-Cola İçecek, KAP’a verdiği bilgilerde, bu satın almanın 2024 yılına kadar sonuçlanacağını ve 130 milyon dolarlık tutarın iki eşit ödemede yapılacağını söyledi. Ayrıca satın alınan şirketin Coca-Cola İçecek’in tedarik zincirine katılacağı da bildirildi.