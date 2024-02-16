Anadolu Grubu’na bağlı Coca-Cola'dan dev satın alma. KAP'a açıklama yaptılar

Kaynak: HalkTV
Anadolu Grubu’na bağlı Coca-Cola'dan dev satın alma. KAP'a açıklama yaptılar
Anadolu Grubu’na bağlı Coca-Cola İçecek, Coca-Cola Bangladesh Beverages'deki yüz 100 hissesini 130 milyon dolar karşılığında devraldı.

Anadolu Grubu bünyesindeki Coca-Cola İçecek, Coca-Cola Bangladesh Beverages’in bütün hisselerine sahip oldu. Coca-Cola İçecek, Bangladeş’teki Coca-Cola operasyonunu 130 milyon dolara satın aldı.

Bu satın alma, Anadolu Grubu’nun Coca-Cola İçecek ve CCI International Holland ile yaptığı işbirliği sonucunda mümkün oldu. Satın alma tamamlandı ve Coca-Cola İçecek bu durumu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu.

Coca-Cola İçecek, KAP’a verdiği bilgilerde, bu satın almanın 2024 yılına kadar sonuçlanacağını ve 130 milyon dolarlık tutarın iki eşit ödemede yapılacağını söyledi. Ayrıca satın alınan şirketin Coca-Cola İçecek’in tedarik zincirine katılacağı da bildirildi.

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