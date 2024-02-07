Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 162 Milyar TL’yi aştı

Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü 162 Milyar TL’yi aştı
Anadolu Hayat Emeklilik, 2023 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Aktif büyüklüğünü yüzde 80 oranında artıran şirketin aktif büyüklüğü 162,7 milyar TL’ye ulaştı.

Anadolu Hayat Emeklilik, 2023 yıl sonu finansal sonuçlarına göre, bir önceki yıla kıyasla aktif büyüklüğünü yüzde 80 artırdı. Aktif büyüklüğü 162,7 milyar TL’ye ulaşan şirketin özkaynakları ise 6,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, 2023 yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörlerinin 2023 yılında da büyümeye devam ettiğini söyledi.

ÖZEL SERMAYELİ ŞİRKETLER ARASINDA LİDER OLDU

Atalay şunları söyledi: “Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 31 Aralık 2023 tarihli verilerine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) toplam fon büyüklüğümüz yıl başına göre yüzde 77,2 oranında artarak 134 milyar TL’yi, katılımcı sayımız ise yüzde 15,2 oranında büyüyerek 2,8 milyonu aştı. Bunun yanı sıra şirketimiz, sayısı 1,4 milyonu aşan gönüllü BES katılımcısı ve 7,1 milyar TL’yi aşan otomatik katılım fon büyüklüğü tutarı ile bu yılı da her iki kategoride özel sermayeli şirketler arasında lider olarak tamamladı. Hayat sigortası prim üretimimiz, 2023 yıl sonunda geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat artarak 7,1 milyar TL’ye ulaştı. Aktif büyüklüğümüz 162,7 milyar TL, özkaynaklarımız ise 6,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.”

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‘ÇOCUĞUM İÇİN BES’ İLE 262 BİN ÇOCUĞA ULAŞTI

31 Aralık 2023 itibarıyla, 18 yaş altı müşteri grubunda 262 bin katılımcı ve 3,2 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştıklarını ifade eden Atalay, “Katılımcı sayısında yüzde 25,7, fon büyüklüğünde ise yüzde 26’lık pazar payı ile liderliğimizi koruduk. 2023 yılında, bir önceki seneye göre yüzde 12,2’lik artışla toplamda 4,8 milyon müşteri sayısına ulaştık. Bireylerin finansal geleceklerini güvence altına alırken sorumlu iş yapma anlayışımızı sürdürdük. Farklı sektörlerdeki firmalar ve ekosistemler ile iş birliği yaparak kanal çeşitliliğimizi zenginleştiriyor, dijitalleşme yolculuğumuzda ilerliyoruz” diye konuştu.

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