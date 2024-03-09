Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun Kartepe Uzunbey mevkisinde 3 araç birbirine çarpmasıyla gerçekleşen trafik kazasında, bir kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe Uzunbey mevkisi Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında M.A.K. yönetimindeki panelvan, İ.G. idaresindeki traktör yüklü tıra arkadan çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle bir bölümü tırın dorsesinde kalan panelvan, savrularak aynı istikamette seyreden G.D'nin idaresindeki tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

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Yaralanan panelvan sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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