Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe Uzunbey mevkisi Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında M.A.K. yönetimindeki panelvan, İ.G. idaresindeki traktör yüklü tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bir bölümü tırın dorsesinde kalan panelvan, savrularak aynı istikamette seyreden G.D'nin idaresindeki tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

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Yaralanan panelvan sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.