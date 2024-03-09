Üç yıldır aranan zanlı kıskıvrak yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanması için başlatılan araştırmalar sonuç verdi.

72 ayrı suç kaydı bulunan ve Kırıkkale, Ankara, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Bartın, Amasya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak’ta 24 ayrı suçtan arama kaydı olan zanlı yakalandı. Öte yandan zanlının toplam 15 yıl 10 gün hapis cezası olduğu öğrenildi.

YAKALANMAMAK İÇİN KILIK DEĞİŞİKLİĞİ

Yaklaşık üç yıldır yakalanmamak adına kılık değişikliği yapan zanlının, farklı kimlikler kullanarak devamlı Bursa'nın Gemlik ilçesine gidip geldiği öğrenildi.

Zonguldak Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timleri Bursa’da görevlendirilerek, Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleriyle birlikte arama çalışmalarını sürdürerek zanlıyı Gemlik Devlet Hastanesinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, kesinleşen hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.