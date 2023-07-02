Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridini kullanan sürücüler dron ile tespit edilip, cezai işlem uygulandı.

Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenler, dönüş yolunda Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde yoğunluğa neden oldu. Polis ekipleri de yol güzergahlarında ulaşımın aksamaması için denetimlerini artırdı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda dron ile denetim yaptı. Ulaşımın yavaşladığı noktalarda, emniyet şeridini kullanan sürücüler, dron ile tespit edildi. Emniyet şeridini ihlal eden 89 sürücüye toplamda 361 bin 696 TL cezai işlem uygulandı.

Öne Çıkanlar
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Erdoğan’ı gönderecek değişim
Erdoğan’ı gönderecek değişim
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
Son Haberler
Ünlü rockçı hayatını kaybetti Magazin
Ünlü rockçı hayatını kaybetti
Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi. Geleceği ile ilgili konuştu Spor
Galatasaray'da flaş Rashica gelişmesi. Geleceği ile ilgili konuştu
Yaban domuzu Bodrum açıklarında yüzdü Siyaset
Yaban domuzu Bodrum açıklarında yüzdü
Beşiktaş'tan transferde flaş karar. Hedef Bayern Münih'ten Spor
Beşiktaş'tan transferde flaş karar. Hedef Bayern Münih'ten
Limon yağının faydaları neler? Limon yağı neye iyi gelir? Keşfet
Limon yağının faydaları neler? Limon yağı neye iyi gelir?
Kılıçdaroğlu’nun tatil tercihi belli oldu. Geceliği 316 bin TL Güncel
Kılıçdaroğlu’nun tatil tercihi belli oldu. Geceliği 316 bin TL