Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı

Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı

Düzce kesiminde Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen bir kaza sonucunda hafif ticari aracın refüje çarpmasıyla birlikte 3 kişi yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden M.Z. yönetimindeki hafif ticari araç, Gölyaka gişelerine 1 kilometre kala kontrolünü kaybederek refüje çarptı ve devrildi.

Olayın ardından bölgeye polis, jandarma, itfaiye, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekipleri, kaza yerinde yolun iki şeridini dubalarla kapattı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan N.Z. ve F.Z. yaralandı.

Yaralılar, devrilen araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla Düzce'deki hastanelere götürüldü.

Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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