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Tır ortalığı savaş alanına çevirdi:1 ölü

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan tır bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 11:34
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Anadolu Otoyolu’nda tır ortalığı savaş alanına çevirdi:1 ölü

Tır ortalığı savaş alanına çevirdi:1 ölü
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İHA’nın haberine göre, kaza Anadolu Otoyolu Kocaeli - Sakarya sınırı Sapanca ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan K.B. idaresindeki 27 DB 224 plakalı tır kontrolden çıktı.

Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tır, Ankara yönünde seyir halinde olan Göksel Ayyıldız idaresindeki 34 ESM 222 plakalı otomobile çarptı. Kenan Karaduman idaresindeki 34 ZZ 6169 plakalı otomobil, H.Ç. idaresindeki 34 ETZ 333 plakalı otomobil, 34 COH 127 plakalı otomobil ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil daha kazaya karıştı. 1’i tır, 4’ü otomobil olmak üzere toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü.

Konunun haber verilmesi üzerine Kocaeli ve Sakarya’dan bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan kontrollerde, 34 ESM 222 plakalı otomobil içerisinde sıkışan sürücü Göksel Ayyıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ankara istikametinde kaza sebebi ile yaklaşık 1 saattir kapalı olan ulaşım ise tek şeritten verilmeye başlanıldı.

“BİR ANDA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ”

Karıştığı kazanın şokunu üzerinden atamayan sürücü Kenan Karaduman, “Bir anda savaş alanına döndü. Kendimi kurtarabilmek için hamle yaptım. Tırın bizim istikametimize geçtiğini göremedim. Önümdeki otomobili fark ettim, bariyer önüme geldi ve her şey orada bitti. Tır karşı şeritten geliyordu” dedi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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