Anadolu Otoyolu’nda trafik kazası

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolünü kaybeden etilen glikol yüklü tanker devrildi. Meydana gelen kazanın ardından kilometrelerce oluşan araç kuyruğu, devrilen aracın yoldan kaldırması ile birlikte normal seyrine döndü.

Otoyolun Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde yaşanan kazada, etilen glikol yüklü yabancı plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolünü kaybederek devrildi.

Bir bölümü karşı şeride geçen tankerin karıştığı kazada yaralanan olmazken otoyolun Ankara istikametinin bir kısmı, İstanbul istikametinin tamamı bir süreliğine trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda ekip geldi. Bölgeye gelen ekipler, trafiği açmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde tanker bulunduğu yerden kaldırılırken trafik normal seyrine döndü. Kaza sebebiyle oluşan akıcı yoğunluk ise havadan görüntülendi.